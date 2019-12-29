بعثة المريخ تصل عروس الرمال والفريق يتدرب مساء

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة وصلت بعثة فريق الكرة بنادي المريخ إلى مدينة الأبيض عصر اليوم الأحد برئاسة الكابتن خالد أحمد المصطفى رئيس القطاع الرياضي بالنادي، وقد حلت البعثة بفندق “حبابكو” ومن المنتظر أن يجري الفريق في السادسة مساء اليوم مرانه الختامي بملعب الأبيض إستعداداً لمواجهة الغد أمام هلال شيكان، و على حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك كشف مدير الكرة أنس نصرالدين أن الإجتماع الفني للمباراة سيعقد في السابعة مساء اليوم الأحد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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