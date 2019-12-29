وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم (40) ألف يتيم تمت كفالتهم في العام (2019م)

كشف الدكتور: معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم أن العام (2019م) شهد كفالة (40) الف يتيم بولاية الخرطوم عبر مجلس رعاية اليتامى جاء ذلك خلال مخاطبته صباح اليوم بصالة منتزة الدوحة بالخرطوم حفل

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الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتوزيع الكفالات الدورية والمعينات الشتوية لمكفولي السودان للدفعات الأولى والثانية والثالثة للعام 2019م وثمن هاشم جهود المنظمات المحلية والاقليمية والعالمية في نشر ثقافة التكافل مما انعكس ذلك

ايجاباً على بعض السلوكيات العامة وعضدتها سياسات الوزارة بالانتقال بالعنصر البشري من دائرة الاستهلاك إلى رحابة الإنتاج والإنتاجية عبر التدريب والتأهيل وصقل المواهب والقدرات ، معلناً عن التزام وزارته بتدريب أسر الأيتام في كافة المشروعات الإنتاجية التي من شأنها تحويل تلك الأسر من الرعاية إلى التنمية وجعلها مساهمة في الاقتصاد المحلي والقومي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)