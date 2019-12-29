“البرنس” يعلق على مباراة الهلال والنجم الساحلي عبر صفحته بالفيس بوك

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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كتب نجم الهلال السابق هيثم مصطفي البرنس على صفحته الرسمية في الفيس بوك قائلاً :
“لن يكون الهلال هو الهلال اذا لم ينشلك من غياهب اليأس إلى براحات التفاؤل والفرح، ولن يكون ذلك الهلال اذا لم يمثل المعنى والمغزى، شكراً للجهاز الإداري، شكراً للجهاز الفني، شكراً لأبطال الهلال الأشاوس الذين منحونا هذه اللحظات السعيدة بهذا الانتصار المستحق على النجم الساحلي التونسي وهو مكتمل الصفوف بأرضه وأمام جماهيره، رفعتم رأس جماهيركم الوفية عالية وشرفتم الوطن وكنتم أبطالاً في الموعد، شكراً من القلب، القادم أصعب ويحتاج إلتفاف جميع الأهلة لنيل الهدف المنشود”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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