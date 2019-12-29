المحكمة تتهم امرأة بالشروع في قتل زوجها

حررت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا فهمي عبدالله مالك، ورقة اتهام تحت طائلة المواد (130.21) من القانون الجنائي والمتعلقتين بالشروع في القتل وذلك في مواجهة امرأة اتهمتها المحكمة بالشروع في قتل زوجها، وذلك عن طريق دس السم في الطعام وتقدميه لزوجها مما أدى لإصابته بالتسمم وتم إسعافه وتلقى العلاج.

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وقالت المتهمة بحسب آخر لحظة – عبر محاميها إنها غير مذنبة وإنها لم تقم بوضع الصبغة الحجرية في الطعام وتقديمه لزوجها، تعود تفاصيل القضية في أن الزوج الشاكي كان قد دون بلاغاً لدى شرطة حي النصر اتهم في بلاغه بأن زوجته شرعت في قتله عدة مرات وأنها قامت بسكب ماء مغلي على جسده أثناء نومه ولكنه تمكن من النجاة من الحريق ومن ثم قامت.بخلط مادة سامة في الطعام وقدمتها له مما أدى لإصابته بالتسمم وعلى ضوء البلاغ استخرجت الشرطة أورنيك (8) جنائي اسعفت بموجبه المجني عليه لتلقي العلاج.

والقت الشرطة القبض على الزوجة بتهمة الشروع فى القتل بعد أن أكد تقرير التشريح بأن المجني عليه تعرض لحالة تسمم غذائي نتيجة تناوله طعام مسموم، واتضح من خلال التحريات مع الزوج بأنه أخبر زوجته بأنه يريد الزواج، مما أدى إلى محاولتها لقتله عدة مرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)