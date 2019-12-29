البرهان : القوات المسلحة لا تنكر دور مسانديها وخص الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن إن القوات المسلحة ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقـرار البلاد وستظل صخرة تتكسر عندها كل سهام الاستهداف.

وحيا البرهان لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات والتشكيلات ومديري الإدارات بمنطقة الخرطوم العسكرية يوم الأحد مجاهدات القوات المسلحة ورجالاتها في صناعة الاستقلال منذ الرعيل الأول وحتى الأن.

وأشاد بالدور الكبير المتعاظم الذى تقوم به القوات المسلحة في حماية الثغور والبلاد، وقال إن القوات المسلحة تستحق الثناء والشكر والتقدير والاحترام من الجميع .

وأشاد البرهان بالروح الطيبة والمهنية العالية التي تعامل بها ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السابعة مع المعتصمين.

وقال لو لا إنحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب لكان هنالك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول.



وأكد أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث المشككين في قدراتها وأنها ستظل صخرة تتكسر عندها كل سهام الاستهداف.

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ودعا إلى عدم الاستجابة إلى الهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها وخص بذلك مجاهدي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية .

وقال إن السلام أولوية المرحلة الانتقالية حتى ينصرف الجيش لواجباته الأساسية في التدريب والتنظيم وحماية السلام وأن يكون السلام مستداماً يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم ويجبر ضرر المتضررين من الحرب.

ودعا بحسب الشروق – جميع العسكريين لمساعدة المواطنين بالحماية ومحاربة الظواهر السالبة من التهريب والاستقطاب السياسي وغيرها.

وقال البرهان إن هنالك مخططات لازالت تسعي لتقسيم السودان حتى الأن قائمة وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة.

وأشاد بالتناغم التام بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى،وقال إن محاولة الوقيعة بينهما يائسة وفاشلة وأنها ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن وإستقرار البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)