النيابة تطالب قوش بتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة

طالبت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله “قوش”، بتسليم نفسه، معتبرة أنه إما هارب أو متوار عن الأنظار.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، عبر إعلان منشور في صحف سودانية، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق، تسليم نفسه إلى السلطات خلال أسبوع.

Advertisements

وأوضحت وفق الإعلان أن “المتهم إما أنه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض”، مطالبة إياه “بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان(مذيل بتاريخ 26 ديسمبر الجاري)”.

وبحسب الأناضول، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح “قوش”(الرجل القوي في المخابرات والأمن في عهد عمر البشير) وتدوين 4 بلاغات في مواجهته، وملاحقته عبر الشرطة الدولية “الأنتربول”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)