د. حمدوك يلتقي قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة بأبيي

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه صباح اليوم، السيد مهاوي زودى جبرامريام قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيي، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السيدة أسماء محمد عبدالله . Advertisements وبحث اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به البعثة وكذلك التحديات التي تواجه عملها بأبيي . وبحسب سونا أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرص السودان على تقديم كافة المعينات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت بالبلاد، فضلاً عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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