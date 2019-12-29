الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال المجيد

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم الأربعاء الموافق 1-1-2020م عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. Advertisements وتنتهز الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه السانحة لتهنئ الشعب السوداني الكريم بهذه المناسبة، ونسأل الله العلي القدير أن يعيدها على بلادنا وهي تنعم بالأمن والسلام والاستقرار. وكل عام وانتم بخير،،، الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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