مجلس الفلاح العطبراوي ينفي تراجع هيثم مصطفى عن اتفاقه مع النادي

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : رياضة 11 مشاهدة كشف مجلس إدارة نادي الفلاح العطبراوي أن ملف التدريب سيشرف عليه المدير الفني الجديد هيثم مصطفى (البرينس), مبيناً في ذات الوقت عدم صحة ما تداولته أجهزة الإعلام عن عدم اكتمال الاتفاق مع المدرب الجديد هيثم مصطفى, وعلى حسب ما ورد في موقع (koorasudan) قال النادي : لقد تم الاتفاق على كل نقاط العقد و سوف يشرف (البرنس) على عمليتي الإحلال و الإبدال بالفريق في التسجيلات القادمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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