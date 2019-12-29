افتتاح سفارة إسرائيلية في أبوظبي قريبا.. محلل إسرائيلي يُفجر مفاجأة ويُعلنها صريحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المحلل الإسرائيلي المعروف جاكي حوجي مفاجأة جديدة حول طبيعة العلاقات الدافئة بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى ان ما يظهر في العلن من أمور تطبيعية هي جزء يسير مما يحدث أسفل السطح.

وشدد ”جاكي حوجي” محلل الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، في مقاله الأسبوعي الذي نشرته صحيفة “معاريف” على أن قادة الإمارات باتوا على استعداد للخروج بالعلاقات مع تل أبيب من السرية إلى العلن، وإن افتتاح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي لم يعد حلما بعيد المنال.

وقال “حوجي”: “لم يكن من الصعب هذا الأسبوع تفويت تبادل الابتسامات بين إسرائيل والإمارات. هذه المرة وللتغيير، لم نكن نحن من بدأ”.

وتطرق لنشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، السبت الماضي، في تغريدة على “تويتر”، مقالا من مجلة “سبيكتاتور” البريطانية، تطرق للتقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وأضاف “حوجي”: “لم يضف الوزير المحترم كلمة واحدة، وكان من الواضح من التغريدات أنه يحاول قول شيء ما دون التعبير عنه صراحة”.

وتابع: “كانت هذه الطريقة الأنيقة لعبد الله بن زايد، الشقيق الأصغر لمحمد بن زايد آل نهيان، الرجل القوي في الإمارات، للتلويح لنا بالسلام”.

واعتبر أن تغريدة الوزير الإماراتي كانت مدروسة قبل نشرها، وكذلك بالنسبة لتوقيتها، لافتا إلى أن الزعماء العرب لا يسارعون إلى مغازلة إسرائيل علانية.وبحسب “حوجي”: “تظهر العلامات أن الدولتين تجريان اتصالات لإخراج علاقاتهما السرية إلى العلن”.

ومضى: “لا يجب أن نتفاجأ إذا ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية في القريب عن افتتاح ممثلية دبلوماسية في أبو ظبي، عاصمة الإمارات ومعقل قبيلة آل نهيان”.

وأشار إلى وجود علاقات تجارية ودبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، وزيارات لوفود أكاديمية ورياضية.

وقال: “في العام المقبل سيقام في الإمارات معرض إكسبو 2020، وسيكون لوزارة الخارجية الإسرائيلية جناحا رسميا هناك”.

وأضاف: “لا شك أن لحظات صغيرة في التاريخ تبدأ خلال هذه الأيام من وراء الكواليس”.