رئيس مجلس الوزراء يلتقي قائد القوات الأممية بأبيي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه بمباني المجلس في الخرطوم صباح الاحد مهاوي زودى جبرامريام قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي،وذلك بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله . وبحث اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به البعثة،وكذلك التحديات التي تواجه عملها بأبيي . وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرص السودان على تقديم كافة المعينات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وانجاح مهمتها خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت بالبلاد،فضلاً عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة . الشروق المادة السابقة عبد العزيز الحلو يغادر جوبا إلى دولة الإمارات

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