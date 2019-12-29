عبد العزيز الحلو يغادر جوبا إلى دولة الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر متطابقة عن مغادرة رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز آدم جمهورية جنوب السودان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت ذات المصادر أن الحلو تلقى دعوة رسمية من الحكومة الإمارتية لمناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالسلام، وأوضحت أن الزيارة تستغرق عدة أيام. التيار

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