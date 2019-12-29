الخليج 365: عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار مسؤولي الحزب الحاكم يوم السبت لبحث قضايا مهمة تخص السياسة قبل انتهاء المهلة التي حددها للولايات المتحدة بنهاية العام.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيان إن كيم رئيس حزب العمال الكوريين الحاكم رأس جلسة أول يوم من الاجتماع العام لبحث “القضايا المهمة الناجمة عن بناء الحزب وأنشطته وعن بناء الدولة والدفاع الوطني”.

وأضافت الوكالة إن الاجتماع عُقِدَ لمناقشة سبل التغلب على التجارب والصعوبات المتنوعة والقاسية ومواصلة تسريع تطور الثورة من خلال موقف مستقل وشفاف مناهض للإمبريالية.

ويأتي الاجتماع العام لحزب العمال الكوريين الحاكم بعد أسبوع من عقد بيونغ يانغ الاجتماع العسكري المركزي للحزب لبحث تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. سبوتنيك المادة السابقة إيفانكا ترامب تقرر الاستقالة من منصبها كمستشارة لوالدها المقالة القادمة عبد العزيز الحلو يغادر جوبا إلى دولة الإمارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا عاما وهاما للحزب الحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.