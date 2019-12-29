الامام الصادق المهدي: التطلع لنهج إسلامي في السودان واجب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ، إن التطلع لنهج إسلامي في السودان واجب، بشرط أن يراعي المساواة في المواطنة والآلية الديمقراطية، ونبه إلى ضرورة اعتماد “العربية” اللغة الوطنية للبلاد لأن الأغلبية تتحدث بها، مع حق الثقافات الأخرى أن تمارس حقوقها الثقافية. وقال المهدي خلال مؤتمر مراجعات الخطاب الإسلامي وإدارة التنوع في السودان أمس (السبت)، إن التجربة الإسلاموية الأخيرة خلقت ردود فعل سلبية للنهج الإسلامي، ودعا إلى أن يكون الطرح الإسلامي مراعياً للنهج المقاصدي، ومتصالحاً مع التنوع من حيث المبدأ، وأبدى رفضه الدعوة للعلمانية الأصولية التي تلغي أية قيمة للمعاني الغيبية، واعتبر أن العلمانية المعتدلة التي تنادي بالتعددية والمساواة في المواطنة لها دورها المشروع.

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