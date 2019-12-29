تغريدة خطيرة أعاد ترامب نشرها وحذفها سريعا .. ما السر وراء الحذف؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زعم تقرير، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعاد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ثم تراجع عن قراره وحذفها سريعا.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “ترامب” أعاد نشر تغريدة تكشف هوية الشخص، الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي إلى فتح تحقيق معه، والتي تطورت إلى المطالبة بعزله عن الحكم.

وبحسب مزاعم الصحيفة، فإن ترامب شارك أمس الجمعة، مع متابعيه البالغ عددهم 86 مليون، منشورا على “تويتر”، من حساب يدعى @surfermom77، التي تصف نفسها بأنها من أكبر مؤيدي الرئيس الأمريكي، وتضمن اسم “مسرب المعلومات”، وأشارت إلى أنه أدلى بشهادة زور في حق رئيس البلاد.

ولكن مع حلول صباح اليوم السبت، حذف ترامب التغريدة.

وهدد الرئيس الأمريكي على مدار أشهر، بالكشف عن هوية مسرب المعلومات، وأنه يرغب في مواجهته بالاتهامات التي وجهها إليه، بشأن تعاملاته السرية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.