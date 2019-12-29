برشلوة وفيدال …علاقة إنتهت !

الخلافات أصبحت جلية وواضحة للجميع بين برشلونة الأسباني وأرتور فيدال نجم منتخب شيلي بحسب كل الصحف الكتالونية .

برشلونة يقول ان فيدال قد حصل على 1.9 مليون يورو مكافأة توقيع فعندما وصل من بايرن ميونيخ إلى كامب نو رغم أن مكافأة التوقيع تعطى للاعب فقط اذا كان وصوله مجاني.

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فيدال يبدو أنه يحسب ساعاته في البارسا.

اللاعب التشيلي يرفض ان يكون دوره ثانوي ويفضل الذهاب للسوق.

و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) البارسا يفكر بالفعل في بيع فيدال لأن الخلافات كبيرة بين الطرفين ولكن النادي الكاتالوني يريد عرض يتراوح بين 20 و 25 مليون يورو ويبدو أن إنتر غير مستعد لهذا الرقم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)