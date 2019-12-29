الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن خارطة الموسم الكروي ماضية كما مخطط لها

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن خارطة الموسم الكروي 2019/2020م ماضية كما خطط لها، وسيكون إنطلاق التسجيلات التكميلية في الفترة من (2- 10) يناير من العام المقبل 2020م، وأضاف أنهم أصدروا الضوابط منذ فترة، خاطبوا بها كل الجهات المعنية، و كما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك طالب الامين العام بالاطلاع على المرفق منها قبل اتخاذ أي اجراء بيد أنها السارية كما تم الاخطار بها من قبل ..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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