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الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن خارطة الموسم الكروي ماضية كما مخطط لها

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 29-ديسمبر-2019

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الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن خارطة الموسم الكروي ماضية كما مخطط لها

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن خارطة الموسم الكروي 2019/2020م ماضية كما خطط لها، وسيكون إنطلاق التسجيلات التكميلية في الفترة من (2- 10) يناير من العام المقبل 2020م، وأضاف أنهم أصدروا الضوابط منذ فترة، خاطبوا بها كل الجهات المعنية، و كما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك طالب الامين العام بالاطلاع على المرفق منها قبل اتخاذ أي اجراء بيد أنها السارية كما تم الاخطار بها من قبل ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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