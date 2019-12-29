المدير الفني للنجم الساحلي يقول “لم نستحق الهزيمة بالمرة”

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قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي: “لم نستحق الهزيمة بالمرة، أتيحت لنا 4 فرص للتهديف في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني لم نعرف كيف نفرض اسلوب لعبنا أمام تعطيل اللقاء من لاعبي الهلال الذي أفقدنا التركيز فخسرنا المواجهة” ؛ وتابع: “كنا نأمل أن نفوز بالمباراة لوضع قدم في الدور المقبل من المسابقة الإفريقية، لكن خسرنا وعلينا أن نبحث عن هذا الفوز في المباراة المقبلة أمام نفس المنافس” ؛ وختم على حسب ما ورد في صفحة (الهلال_ALHilal) على الفيس بوك “على كل حال الهزيمة تفرض علينا أن نفوز في اللقاء المقبل بالسودان وعلينا أن نستعد من الآن لهذه المواجهة” ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)