ربيع طه يصور حالة خفية بشوارع دبي

قال الكومديان الشهير ربيع طه انه انتهى من تسجيل حلقات برنامج الكاميرا الخفية الذي يطل على معجبيه هذه المرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح ربيع الذي تحظى فيديوهاته بشعبية كبيرة بسبب الأسلوب المميز الذي ينتهجه في تقديمها أن الحلقات ستبث عبر إحدى القنوات المحلية خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى تركيزه على الحاليات من غير السودانيين هناك حتى لا يفسدوا خطته البرامجية باعتبار أنه شخصية معروفة ومحروقة لديهم.

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وأضاف ربيع بحسب صحيفة السوداني، انه ركز على الباكستان فهم من أكثر الشعوب لطفاً بطريقة كلامهم للغة العربية بلكنة محببة؛ وكشف ربيع عن تعرضه للقتل قبل سنوات في تشاد أثناء تسجيله لكاميرا خفية هناك؛ وأضاف ”لم يتقبل مواطن تشادي السؤال عن اسم والدته فأخرج سكينه وأوشك أن يقتلني لولا تدخل الحراسة الخفية التى تم تشكيلها لتسجيل البرنامج في انجمينا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)