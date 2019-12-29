هداف دوري السيدات: لقبوني بـ(محمد ولد) في الطفولة..!

كشفت الكابتن إلهام بَلَتون هداف دوري كرة القدم السودانية للسيدات أن علاقتها مع كرة القدم بدأت مبكرا منذ الصغر حيث نالت لقب (محمد ولد) لكونها كانت تمارس الكرة مع أقرانها من الأطفال الذكور، وقد دخلت بَلَتون تاريخ اللعبة بالبلاد، بإحرازها لقب الهداف برقم بلغ 32 هدفاً وتميزت بأنها أحرزت هدف المباراة النهائية الوحيد، مانحة فريقها الدفاع من حي الحلة الجديدة بالخرطوم أول لقب في تاريخ كرة القدم للسيدات.

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وبحسب صحيفة السوداني، تحدثت إلهام بَلَتون لمصادر، عن مسيرتها في كرة القدم، ونقطة التحول التي حدثت لها، وكيفية تعامل اللاعبات مع تأثير الجمهور، والمشكلات التي واجهتهن، وأفضل لاعبات البطولة، وقالت: (تعلقت بكرة القدم منذ كنت طفلة، فأنا أتوسط ولدين في الأسرة من حيث الترتيب في الميلاد، وكنت البنت الوحيدة، ولازمت والدي وهو يجلس قبالة ملعب كرة قدم مجاور لمنزلنا بحي الجريف في الخرطوم، وتدريجياً دخلت الملعب مع الصبية في سني، وحين كان والدي يغيب يوماً عن الذهاب، كنت أذهب بمفردي للعب مع الأولاد، حتى اُطلق على لقب محمد ولد ثم صرت ألعب الكرة الطائرة بقدمي بقصر الشباب والأطفال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)