مجهولون يعتدون على امرأة ضربا حتى الموت ببحري

ابلغت ربة منزل تقيم السليت افادت في بلاغها بان مجهولين بالارشاد اعتدوا عليها بالضرب والطعن بسكين على عنقها وكتفها مسببين لها الجراح العمد بمنطقة السليت ببحري. تم اسعافها للمستشفى وحجزت بها بتاريخ 7/12/2019 وحضرت شقيقة المجني عليها وارشدت على مكان وجود المتهمين ولم يتم العثور عليهم.

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وبعد مرور عدة ايام وبحسب صحيفة الدار، اتصلت شقيقة المجني عليها وافادت بان شقيقتها توفيت الى رحمة مولاها بمستشفى بحري، ومن خلال التحري مع شقيقة المجني عليها افادت بانه بعد فتح البلاغ بثلاثة ايام ذهبت المجني عليها الى مستشفى حاج الصافي وظلت به لمدة يومين وخرجت دون استلام اورنيك 8 لاكمال العلاج وبعد ذلك ذهبت الى مستشفى بحري ومكثت به وبتاريخ 14/12/2019 توفيت ليتم اعطاء تقرير من ادارة المستشفى ليتم تعديل اجراءات البلاغ بالمادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)