هادية طلسم تؤكد غياب آمال عن حفل رأس السنة

أكدت البلبلة هادية طلسم غياب شقيقتها آمال عن حفل رأس السنة والذي من المنتظر أن يحيينه بنادي الـ(آي جي سي).
وأضافت هادية وفقاً لمصادر مقربة منها أن غياب آمال لن يطول، مبدية ثقتها التامة بحسب صحيفة السوداني، في شقيقتها حياة وقدرتها الكبيرة في تعويض فقدان آمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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