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هادية طلسم تؤكد غياب آمال عن حفل رأس السنة

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هادية طلسم تؤكد غياب آمال عن حفل رأس السنة

أكدت البلبلة هادية طلسم غياب شقيقتها آمال عن حفل رأس السنة والذي من المنتظر أن يحيينه بنادي الـ(آي جي سي).

 

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وأضافت هادية وفقاً لمصادر مقربة منها أن غياب آمال لن يطول، مبدية ثقتها التامة بحسب صحيفة السوداني، في شقيقتها حياة وقدرتها الكبيرة في تعويض فقدان آمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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