السعودية تضع شرطا غريبا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت وزارة العدل السعودية، شرطا غريبا، يتم من خلاله عقد قران وتزويج من هم أقل عن 18 عاما.

وعبر حساب خدمة العملاء “التواصل العدلي” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تجاوبت الوزارة مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الابنة إذا كان عمرها دون 18 عاما، ليأتي ردها عليه: “لابد من التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية للتحقق من أن زواج من يقل عمره عن 18 عاما لن يلحق به ضررا ويحقق مصالحه الفضلى، وذلك بناء على التعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 1441/4/26، ويتم عقد الزواج أو المنع منه بناء على ذلك”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.