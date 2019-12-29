شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمر قبض على المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش. وجاء أعلان في إحدى الصحف معنون باعلان بالنشر لمتهم هارب، وفي نصه طلب للمتهم صلاح قوش ضمن ثلاثة متهمين آخرين، تسليم نفسه في فترة لا تتجاوز اسبوعا من نشر الاعلان في الصحف.

وطلبت وكيل النيابة الأعلى د. سلوى خليل أحمد من المواطنين المساعدة في القبض على المتهم الهارب في المواد 7-6 أ ب 177/ب من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م . صحيفة الانتباهة المادة السابقة بحضور وزير الدفاع ورئيس المخابرات.. السيسي يبحث الأزمة الليبية وسد النهضة المقالة القادمة تضع شرطا غريبا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما السعودية تضع شرطا غريبا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الثراء الحرام والمشبوه: قوش متهم هارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.