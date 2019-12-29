بحضور وزير الدفاع ورئيس المخابرات.. السيسي يبحث الأزمة الليبية وسد النهضة

الخليج 365:

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بأعضاء الحكومة المصرية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف راضي أن “الاجتماع تطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي”.

وتابع راضي “تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة”.

وأوضح أنه “تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصة تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا”.