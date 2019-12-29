علي لاریجاني: أمریکا تبحث عن النفط السوري فقط وترامب أصبح لصا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن النفط السوري فقط، مشيرا إلى أن الأزمة السورية انتهت.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا” أن لاريجاني استقبل وفدا من شیوخ العشائر السورية، مساء أمس السبت.

وأشار إلی أهمية صياغة الدستور من قبل الشعب السوري، مؤكدا “الشعب السوري لا يحتاج إلى ولي ويجب أن يكون قادرا على صياغة دستور بلاده والتصديق عليه دون ضغط خارجي وذلك في الوقت الذي لا ترغب فيه بعض الدول بأن تكون هذه الدولة هادئة وتسببت في الكثير من الأضرار”.

وتابع “لقد كان دور سوريا مؤثرا للغاية خلال العقود الماضية في تیار المقاومة ولحسن الحظ، فإن شيوخ القبائل لديهم تقییم مناسب للوضع في الظروف الحرجة الراهنة في سوريا ويدركون مؤامرات بعض البلدان ضدهم”.

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني أن “الأزمة السورية قد انتهت ونحن الآن في فترة إعادة بنائها. بعض دول المنطقة ادعت أن سوريا ستنهار قريبا لكن سوريا نجحت في إحباط مؤامراتهم الخطيرة”.

وأضاف “لقد أظهرت تصريحات الرئیس الأمریکي دونالد ترامب جيدا أنهم كانوا يبحثون فقط عن النفط ، وهذا عار لبلد يزعم أنه قوة عظمى في العالم، لأن من يدعي أنه يدير العالم اليوم أصبح لصا لن یستمر عهده”.

كما أشار لاريجاني إلى محادثات أستانا، قائلا إن “التعاون بین إيران وتركيا وروسيا کان مثمرا للغاية في إطار هذه المفاوضات”.

وتابع “تعارض إيران أي إجراء ضد الوحدة الترابیة في سوریا وأي تحرك عدواني تجاهها وتدعم سوريا في الحرب ضد الإرهاب وإعادة الإعمار”.