البرهان: القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها وخاصة مجاهدي الدفاع الشعبي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول كن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل قويةً وعصيةً مهما تحدث عنها المشككون في قدراتها، وأنها ستظل صخرةً تتكسر عندها كل سهام الاستهداف.
وقال البرهان خلال لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية اليوم “الأحد” إنه لو لا إنحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب لكان هنالك إنزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول.
ودعا البرهان، إلى عدم الاستجابة للهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وشدد على أن القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص جاء لمساندتها وخص بذلك مجاهدي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية، وأشاد بالروح الطيبة والمهنية العالية التي تعامل بها ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السابعة مع المعتصمين.
وأكد البرهان أولوية السلام للمرحلة الانتقالية حتى ينصرف الجيش لواجباته الاساسية في التدريب والتنظيم وحما،ية السلام وأن يكون السلام مستداماً يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم ويجبر ضرر المتضررين من الحرب.
وشدد على أن هنالك مخططات لازالت تسعى لتقسيم السودان حتى الآن، وتضع في أولوياتها تفككيك القوات المسلحة، وثمن التناغم التام بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرىن، وأكد أن محاولة الوقيعة بينها يائسة وفاشلة، وأنها ستظل شوكة حوت في وجه كل من يحاول المساس بأمن وإستقرار البلاد.
باج نيوز
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