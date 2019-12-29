“أنصار الله” تهدد: جاهزون لمرحلة الوجع الكبير في السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله” على عملية إطلاق الصاروخ الذي استهدف عرضاً عسكريا اليوم في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب “المسيرة” قال متحدث القوات المسلحة: نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدت الى تحرير وتأمين مناطق واسعة.

وأوضح المتحدث: من أبرز العمليات الواسعة عملية تحرير مناطق في الضالع وعملية نصر من الله بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك عملية عسكرية واسعة لم يُعلن عنها.

وقال متحدث القوات المسلحة: نحن اليوم أقوى مما كنا عليه وسنكون أكثر قوة مما نحن عليه، وإيماننا بالله وثقتنا بنصره تجعلنا أكثر قدرة على مواجهة مختلف الظروف.

وأضاف متحدث القوات المسلحة: جاهزون لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير إذا ما أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية.

وتابع متحدث القوات المسلحة: سنعتبر عمليات نهب الثروة اليمنية من البر أو البحر أعمالاً عسكرية عدائية تستوجب الرد المناسب.

مضيفا: ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات.