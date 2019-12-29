كريستيانو رونالدو يكشف “اللحظة الحاسمة” لاعتزال كرة القدم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال لاعب يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إنه ينوي اعتزال اللعب حينما يجبره جسده على ذلك، مشيرا إلى رغبته في إكمال دراسته والعمل في هوليوود كممثل سينمائي. جاءت تصريحات النجم البرتغالي في ندوة تحت عنوان “مواجهة التحديات على نهج كريستيانو”، والتي عقدت ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، يوم السبت. وقال رونالدو، 34 عاما، “لم يسبق لي أن مررت بموسم سيء في حياتي لأنني دائما ما كنت مستعدا لمواجهة التحديات.. ألعب بهدف الفوز دوما، وحينما سأجد أن جسدي لم يعد يستجيب لما أريده على أرض الملعب فسوف أتوقف عن اللعب”. ولعب رونالدو لعدة أندية كبرى من بينها سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، مؤخرا. سكاي نيوز
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