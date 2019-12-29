الانشغال بالأشغال!!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد مخاض عسير اكتمل عقد المنظومة العدلية بتعيين مولانا نعمات عبد الله رئيساً للقضاء، ومولانا تاج السر علي الحبر نائباً عاماً، وباشرا مهامها وسط ارتياح وتفاؤل شعبي كبير بأنهما مؤتمنان تماماً على العدالة.. ولكن!

يفترض بالمنطق الرشيد أنه وبمجرد تعيينهما أن تترك لهما أمانة تسيير سفينة العدالة وينصرف الجميع إلى ما يليهم من أعمال.. لكن الصورة الآن تبدو مركبة ومحيرة.. ضجيج صاخب حول الإجراءات العدلية التي يباشرها ديوان النائب العام أو تلك التي تذهب إلى القضاء رغم أن القاعدة العدلية تنص أن أي تناول عام للقضايا في كنف المؤسستين يضر بالعدالة ويؤثر على سير الإجراءات..

طالما نحن كلفنا الرقمين الموقرين بهاتين المؤسستين لماذا لا نتركهما يؤديان أعمالهما بحرية كاملة ودون تشويش من أثير الفضاء الجماهيري العام؟ لماذا نصر أن نقف على أكتافهما ونحدق في تفاصيل أعمال لها خصوصية وحساسية عالية، ويضر بها كثيراً أن تكون مثاراً للجدل والتفاصل..

من الحكمة أن ندرك إن أهم سمات دولة القانون أن مؤسسات العدالة تتمتع بالحيدة والطمأنينة والاستقلال الكامل، وهذا بالضبط ما تدركه قيادات الأجهزة العدلية ويحاولون تحقيقه، لكننا وبلا وعي منا نعوق ترسيخ دولة القانون بالشغف الكبير وإثارة ضوضاء حول الإجراءات العدلية العادية

التي تجري حالياً.

من الحكمة أن ينصرف الناس جميعا لأداء أعمالهم في وقت تحتاج فيه بلادنا لكل دقيقة وكل دفقة عرق من أجل بناء دولة السودان الحديثة.. والواجبات التي تنتظرنا – كل في مجاله – كثيرة للغاية ولن تحل أزماتنا أو نخرج من النفق الذي نكابده ما لم ننصرف إلى العمل ونترك الجدل.

في تقديري أن غياب الحديث عن مشروعات التنمية ربما هو السبب الذي أوجد فراغاً كبيراً في الفضاء الثوري جعل متابعة إجراءات العدالة نوعاً من الانشغال التلقائي.. والأجدر الآن، الآن، الآن، أن تشمر الدولة عن ساعد الجد وتجتهد في بناء منظومة مشروعات وطنية على المدى البعيد والمتوسط والقريب حتى ينخرط الجميع في التفاعل مع هذه المشروعات ويتحول الجدل إلى عمل كبير هادر يطفر ببلادنا إلى مستواها المستحق.