نجل قيادي بالحزب الإتحادي يسرق منزل زعيم الحزب(بدار ابو جلابية)…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة بحري المدينة أمرا بالقبض على نجل قيادي بارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتهمة سرقة منزل زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني الشهير (بدار أبو جلابية) ببحري.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن النيابة أصدرت أمر القبض على خلفية بلاغ تقدم به الحسن الميرغني بموجب عريضة دعوى جنائية حملت الرقم (7485) وفقا للمادتين (182/ 174) السرقة والاتلاف الجنائي، وكشف عن تعرض دار منزل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي للسرقة والاتلاف، متهما أشخاص بسرقة محتويات وممتلكات مهمة من منزل والده المعروف بدار (أبو جلابية)، وأوضح أن المتهمين سرقوا سيارات أثرية فضلا عن كسر خزنة المنزل واختفاء بعض المحتويات، وأكد المصدر أن النيابة وجهت الشرطة بالقبض على المتهم ووضعه في الحراسة والتحقيق معه حول الملابسات. المادة السابقة بنك السودان المؤكزي يُناقش السياسات النقدية مع مدراء عموم المصارف المقالة القادمة الانشغال بالأشغال!!.. بقلم عثمان ميرغني

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