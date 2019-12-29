بنك السودان المؤكزي يُناقش السياسات النقدية مع مدراء عموم المصارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينعقد الآن بمباني بنك السودان المركزي اجتماع بين محافظ بنك السودان ومدراء عموم المصارف التجارية. وأكدت مصادر مطلعة أن الإجتماع سيناقش السياسات النقدية للبنك المركزي للعام 2020. Advertisements وتوقعت المصادر لـ( باج نيوز) أن تخضع السياسات النقدية لمناقشات جادة للخروج برؤية موحدة تستطيع أن تساهم في الاستقرار الاقتصادي للعام القادم. ويشهد الوضع الاقتصادي بالسودان أزمات إقتصادية متلاحقة من أهمها الهبوط المستمر لقيمة العملة الوطنية وارتفاع حاد في معدلات التضخم. ومن المتوقع أن تتضمن السياسات النقدية لبنك السودان المركزي فك إحتكاره لصادرات الذهب وخروجه من عمليات الصادر.

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