تفلتات وحالات رعب وسط أمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الشرطة تفاصيل الأحداث التي جرت عصر السبت وسط أمدرمان. وقالت الشرطة في بيان: (أنه في اطار خطة تأمين اعياد الاستقلال ورأس السنة ودور العبادة وبتاريخ السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 وعند الساعة الرابعة عصرا قامت الشرطة بتغطية الصلوات المقامة في الكنيسة الكاثولكية جوار قسم شرطة مرور امدرمان وعقب انتهاء الصلوات غادر اغلب المصلين بواسطة عربات (حافلات) في هدوء). وأضاف البيان: (تحرك بعض المتفلتين المتواجدين بالقرب من الموقع وقاموا بالاخلال بالسلامة العامة وإثارة الشغب والتعدي على ممتلكات بعض المواطنين بموقف الشهداء وشرق الكنيسة). وقال البيان أن دوريات الشرطة تحركت لموقع الأحداث وتمت السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة والقبض على المتفلتين وتم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة عدد (75) متهم بالقسم الأوسط أمدرمان. وتمكنت الشرطة من استرداد عدد (19) جهاز هاتف محمول وتم التعرف عليها من قبل المبلغين كما لم تسجل مضابط الشرطة أية اصابات وسط المواطنين سوى حالة واحدة مستقرة.