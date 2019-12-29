تفاصيل جديدة عن وفاة أكثر من (44) شخصا بأمراض غريبة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مُتابعات (الصيحة)، عن معلوماتٍ جديدةٍ بشأن أسباب إصابة ووفاة أكثر من (44) من عُمّال الحفريات بإسكان أبو سعد (73) بعد إصابتهم بتليُّف في الرئة.

وأظهر الفحص المعملي للتربة التي أخذتها (الصيحة) لمعامل جامعة الخرطوم، نسباً من اليورانيوم والرصاص، وجزم رئيس قسم الفيزياء بجامعة الخرطوم البروفيسور فاروق هباني، بأنّ هؤلاء العُمّال تعرّضوا لاستنشاق غاز “الرادون” وهو غازٌ مُشِعٌ ويُسبِّب سرطان الرئة نتيجةً لتراكُم هذا الغاز والذي يخترق (الكمامات)، وكشف هباني عن وُجُود عُنصر اليورانيوم وهو عُنصرٌ مُشعٌ يخرج منه غازٌ مُشعٌ في السطح ويترك أثراً, فضلاً عن احتواء التربة على عُنصر الرصاص وهو عُنصرٌ سَامٌ. المادة السابقة رفع الدعم عن الوقود.. هل ستكون القشة القاصمة؟ المقالة القادمة تفلتات وحالات رعب وسط أمدرمان….

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