بطل ملحمة رادس..جمال سالم يعد بمواصلة التميّز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الحارس اليوغندي جمال سالم احد ابطال معركة رادس عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الهلال على بطل تونس وقال انهم يعدون جماهير الهلال بمواصلة التميز وان موعدنا ملعب الجوهرة الزرقاء وقال ان المهمة صعبة جدا لانها مفصلية ومنعطف خطير يتطلب تكاتف كافة الحلقات (ادارة وجماهير ولاعبين) من اجل العبور بالازرق الى دور الثمانية خلال مباراة الجوهرة وقال انها تقطع بالهلال بنسبة 90% بالترشح للمرحلة المقبلة. المادة السابقة استخدام الأدوية المخدرة…الخطر الداهم!! المقالة القادمة عيب يا دكاترة !.. بقلم زهير السراج

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