استخدام الأدوية المخدرة…الخطر الداهم!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺭﺣﻠﺔ ﺇﺩﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺍﻟشيشة ، ﺛﻢ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺰﻭﺩ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ أطراف العاصمة ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺴﺮ سعيد ﺻﺤّﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﺬﻩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ سعيد( 24 ﻋﺎﻣﺎ)، ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺤﻮ (تﻌﺎﻃﻲ) ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺨﺪﺭﺓ، ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟادوية والسموم ﺗﺸﻜّﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨّﻨﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ﻋﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ البلاد، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ بعضا من ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮﻱ ﺍﻹﺩﻣﺎﻧﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗبين خلال ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ أسبوعين ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ، ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺷﻤﻠت 20ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ، حيث تبين ان هناك عدداً منها تبيع الأدوية دون وصفه طبية وذلك حسب ما ذكر احد المتعاطفين.

ناقوس الخطر

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام الأدوية والعقاقير المخدرة وسط شريحة الشباب بدون روشتة ووصفة طبية من الجهات المختصة ، وتحتل الأدوية المخدرة المرتبة الثانية من حيث التعاطي عالمياً بعد الحشيش، ونلاحظ أنها أصبحت تحتل مساحة في صفحات الجريمة في الصحف اليومية بكميات مضبوطة.

مع وجود أنواع مختلفة للمواد المخدرة بالصيدليات كعقاقير طبية توصف لعلاج بعض الأمراض، كدواء الكحة (الامادول) و(الفولوتاب) والترامادول الذي بات الشباب يستخدموه لأنه متوافر بالصيدليات وبأسعار في متناول الأيدي، بالاضافة الى عقاقير أخرى معظمها نفسية ومع غياب الرقابة الفعلية والمستمرة من قبل الجهات المعنية على تلك المواد باتت تسجل حضوراً غير عادي بين أوساط الشباب كون الحصول عليها سهل المنال، عبر احدى الصيدليات المتواجدة ، بالاضافة الى أنها أصبحت المخدرات البديلة بالنسبة للشباب لأنها تمتاز بالسعر المنخفض بالمقارنة مع المخدرات التقليدية التي تتطلب مبالغ ضخمة للحصول عليها، ونجد أن المتعاطي بحاجة ماسة الى مخدرات بديلة بأسعار مناسبة ليتمكن من الحصول عليها في فترة وجيزة، خاصة وأن هناك ارتفاع ملحوظ طرأ على أسعار المخدرات التقليدية لذلك يعتبر هذا النوع المنافس الاقوى للحشيش والمخدرات البديلة له، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم صرف تلك العقاقير من الصيدليات من دون روشتة أو وصفة طبية، أم أن الجهات الرقابية غافلة ومتهاونة في منح التصاديق لمالكي الصيدليات التي ظل البعض منها يقوم بمنح الدواء بمجرد شرح الأعراض فقط من دون وصفة طبية مؤكدة.

(الجريدة) استطلعت عدداً من الصيادلة وبعض المواطنين بجانب استطلاع الجهات ذات الصلة وخرجت بالحصيلة التالية:

المنافس الأقوى

ومهما تعددت الأسباب التي جعلت كثيراً من الشباب يدخلون في دائرة الإدمان ويمارسون التعاطي بأساليب شتى أكثرها شيوعاً فإن النتيجة واحدة، إحالة الشباب إلى مجرد أجساد متهاوية ومريضة وسلبية لا تشعر بالحياة، فالواضح أن الشباب أصبح يتأثر بكل ماهو وافد من المخدرات المختلفة فبالأمس تأثر البعض بالمخدرات الرقمية التي أصبحت هاجساً يؤرق الجميع في فترة وجيزة ،واليوم اتجه البعض للادوية المخدرة كنوع جديد ومبتكر من المخدرات وسهل الحصول عليه في العلن ، ولاندري ماذا يحدث في الغد، فيما يلقي كثير من المواطنين باللائمة على أصحاب الصيدليات التي تعد في المقدمة مصادر توفر المواد المخدرة التي تستخدم للتطبيب.

ﺭﺣﻠﺔ مدمن

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺳﺮﺓ سعيد ﺗﺪﺭﻙ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺪّﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍحتياجاتة اليومية ﺑﺄﻥ ﺑﻜﺮﻫﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ . ﻣﺄﺳﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮّﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ ﺍﻟشيشة ﻭﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ. ﺑﻌﻴﻮﻥ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻭﺻﻮﺕ ﻣﺘﻬﺪﺝ، ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﺃﻡ سعيد ﻛﻴﻒ ﻭﻓﺮّﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟمال. لشرا مستلزماتة ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﺛﻢ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ؛ ﻓﺄﺧﺬ ﻳﺼﺮﺥ ﻭﻳﻐﻀﺐ ﻭﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ “ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺗﺮﻓﺾ ﻣﺮﺍﺕ .”

ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﻓﻊ سعيد ( 24ﻋﺎﻣﺎ) “ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﺘﺸﺎﺟﺮ ﻣﻌﻪ (ﻭﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ).” ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺮﻓﻪ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ” ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ” ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪ، ﺫﺍ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻧﺘﻨﻪ، ﻣﺘﺴﺦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺑﻌﻴﻨﻴﻦ ﻏﺎﺋﺮﺗﻴﻦ. ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺰﻳﻨﺔ: ” ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺭﻕ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻄﻔﺖ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻏﺪﺍ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﻓﻠﺴﺎﻧﻪ ﺛﻘﻴﻞ، ﻛﻼﻣﻪ ﻏﻴﺮﻣﻔﻬﻮﻡ، ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﻣﺰﺍﺟﻪ ﻣﺘﻘﻠﺐ.”ﺷﻜﻮﻙ ﺃﻡ سعيد ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﺎﺭﻍ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺍﺹ ” ﺍﻟترامادول” ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ” ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .” ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻹﺩﻣﺎﻥ سعيد ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ . ” ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﺎﺩ ﺍﺑﻨﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍً ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﺮﻳﺒﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﺥ ﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻫﺪﻯ ( 15 ﻋﺎﻣﺎ) ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ قام بتسديد ضربه قاضية بواسطه آلة حادة ﻣﺤﺎﻭﻻ قتلها، إلا أن والده قام بالسيطرة علي الوضع ونقلة لمستشفى الأمراض العقلية،، اختتمت ام سعيد حديثها ﺑﺤﺴﺮﺓ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ .

الصيادلة يتبرأون

وتبرأ الصيادلة من أن يكونوا هم السبب الأساسي في تفشي تلك الظاهرة، مبينين أنهم ليسوا الجهة الوحيدة التي توزع الأدوية المخدرة، فهناك عدد كبير من العيادات الخاصة يتم صرف هذه العقاقيرة عبرها ، وقالت (ن،هـ) فضلت حجب اسمها تعمل في احد الصيدليات أن من يمارسون مثل هذه الأفعال ليسوا صيادلة متخصصين وأكاديميين وإنما هم قلة من أصحاب الصيدليات الذين لا يفقهون أصول العمل الصيدلي وحساسيته فيما يخص الجانب الإنساني بالدرجة الأولى، واعتبرت هؤلاء وغيرهم من ضعفاء النفوس الذين يعملون على سرقة وتهريب الأدوية من عدد من المستشفيات ويصرفونها بطرق مختلفة دخلاء على المهنة ولا هم لهم سوى الربح وجني المال غير مبالين بالكارثة الإنسانية والاجتماعية التي يتسببون بها والتي لا يجني أضرارها سوى الشباب بدرجة رئيسية، وأضافت قائلة: لا أعتقد أن هناك خطراً على الصحة بين الشباب يوازي خطر تعاطي المخدرات ومن ثم إدمانها، وأكدت المخدرات بأنواعها المختلفة والعصرية انتشرت بطريقة لم يكن يتخيل أحد أنها سوف تصل الى هذا المقدار ، وطالبت بضرورة التوعية المجتمعية والصحية بمخاطر واضرار هذه الظاهرة والنظرة الإنسانية للمدمن وتفعيل الدور الرقابي والقانوني في عملية تنظيم وضبط الأدوية وتداولها.

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تستر وراء المرضى

وعزا الهادي أيوب صيدلي في حديثه ل (الجريدة ) انتشار الظاهرة وسط الشباب الى دخول الادوية المهربة للأسواق ، فيستقل ضعاف النفوس هذا الجانب ويقوموا بترويجها وسط شباب الجامعات، وقال إنهم يلتزمون بالضوابط المهنية في تسويق الادوية ولا يقوموا باعطاء مثل هذه الادوية من دون روشتة أو وصفة طبية ، للتأكد من سلامة استخدامها، بل إذا جاء شخص ما لشراء أي نوع من الادوية المخدرة وراودتة شكوك في أمره لايتم التعامل معه، بل إذا تطلب الامر يتم تسليمه الى الشرطة للتحقق ، من أجل تقليل خطورتها على الشباب، معللاً أن هناك من يتسترون وراء المرضى واعطائهم الروشتات لصرف الادوية ، مبيناً أن السبب الأساسي وراء ظاهرة تعاطي تلك المواد هو التأثر بالوافدين الذين يأتون وفي طياتهم أفكار جديدة لمخدرات خطرة في متناول الأيدي ، فنسبة لأن الشاب السوداني ليست لديه الدراية الكافية لخطورة استخدام تلك المواد فيبدأ مباشرة في استخدامها بشراهة تؤثر على صحته مستقبلاً.

المراهقون هم اكثر تعاطيا

أما الدكتور عزالدين ابراهيم ، أستاذ الطب النفسى والإدمان بالجامعات أوضح أن “المدمن أحيانا يستخدم الأدوية بعد خلطها لتصبح كمخدرات أو حتى يقوم بإضافتها للمخدرات ليصبح تأثيرها أعلى، كما أن المدمن العادى بعد أن تكتشف أسرته إدمانه، وتبدأ في التضييق عليه ماديا، يضطر إلى استخدام الأدوية كبديل للمخدرات لأنها سهلة التداول ويصعب اكتشافها، كما تصعب ملاحقته أمنيا بسببها “ممكن ياخد أدوية أمه ويجربها كبديل”، والمراهقون والشباب الصغير هو من يقومون بهذا الفعل من باب التجربة.

الخطر الداهم

وفي استطلاع للمواطنين أوضح الأستاذ صلاح الغالي أن كثيراً ممن يستخدمون هذا المخدر هم ليسوا مرضى وإنما أشخاص يستعملون هذا المخدر للمتعة وبعضهم من المدمنين على المخدرات بأنواعها المختلفة فوجدوا سبيلاً مريحاً وهو اللجوء إلى الأطباء لوصف بعض الأدوية المخدرة أوغيرها لا يعرفون مركباتها، كل ما يعرفونه عن هذا الأمر ما قاله لهم المروج الذي يبيعهم هذه المواد بأنها ترفع المزاج ، بل أن بعض المروجين يبيعون أدوية معروفة مثل دواء السيروكويل الذي يستخدم لعلاج الأمراض الذُهانية.. ولكن له مفعول جانبي أنه يخدر وينوم بشكل كبير على أنه “روش” الكبير (حبوب روش هي أحد المواد المهدئة الطبية وتُصرف للمرضى لأغراض كثيرة ، لكن للأسف تم إساءة استخدامها) ، برغم أن دواء السيروكويل له أعراض جانبية سيئة مثل زيادة الوزن وكذلك إمكانية إصابة المريض الذي يستخدمه بمرض السكر. ومع ذلك يشتريه بعض الأشخاص بمبالغ كبيرة، بالإضافة الى دواء(الامادول) الذي يستخدم لعلاج الكحة والالتهابات الرئوية ، لذلك إن الحذر والحيطة أمر مهم عند استخدام أي من هذه المواد التي يروج لها البعض بأنها عادية وليس من ورائها أي ضرر، إن كثيراً من الشباب ذهبوا ضحية لمثل هذه الأمور.

تحذير ومطالبة بضوابط

الدكتور حمد إبراهيم استشاري الطب النفسي حذّر من سوء استخدام العقاقير والأدوية بدون روشتة طبية ودعا الى فرض ضوابط للحد من هذه الظاهرة، وقال إن الناس أصبحوا يستخدمون بعض الأدوية كمخدرات للشعور بالفرحة والمتعة وأشهرها حبوب «المورفين»، وحديثاً ظهر الأكسول وأوضح أنها تسبب مخاطر إذا أخذ المتعاطي جرعة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى شلل في الأمعاء واختلال في ضربات القلب، توقف القلب المفاجئ وبالتالي الوفاة،وأيضاً حذر من الاستخدام الخاطئ للمهدئات مثل (الفاليوم).

قانون الأدوية والسموم

وحسب قانون الادوية والسموم انه يصدر المجلس بأمر منه قائمة بالمواد التي تعتبر سموماً وفقاً لأحكـام هذا القانون ، وينشرها في الجريدة الرسمية ويجوز له تعديل تلك القائمة من وقت لآخر حسبما يراه مناسباً تقسم القائمة التي تصدر بموجب أحكام البند (1) الى ثلاثة أقسام على الوجه الآتي: (أ) القسم الأول ، ويتضمن المواد المخدرة المستخدمة في الأدوية والتي يرى المجلس أنها من المواد المخدرة الخطرة التي قد تؤدي الى الإدمان وذلك مع مراعاة أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994اما القسم الثاني ، ويتضمن السموم التي يكون من رأي المجلس أنها أدوية غير خطرة على أن تصرف بواسطة صيدلي مسجل أو شخص مرخص له ببيع السموم الواردة بالقسم الثاني ، بينما ينص القسم الثالث القسم الثالث ، ويتضمن السموم من غير الأدوية والتي تكون شائعة الإستعمال بواسطة الجمهور لأغراض غير متعلقة بعلاج الإنسان أو الحيوان

(3) يجوز للمجلس أن يصدر الأوامر اللازمة لوضع الضوابط والأسس المتعلقة بالفقرتين (ب)،(ج) على أن تتضمن تلك الضوابط صرف السموم والتذكرة الطبية وطريقة رصد البيانات وتدوينها في السجل الذي يحفظ لهذا الغرض، ومع مراعاة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 يحدد المجلس بموجب لائحة يصدرها شروط وضوابط إصدار التذكرة الطبية لصرف الأدوية المخدرة بما في ذلك الأغراض التي من أجلها يتم الصرف والضوابط المتعلقة بحيازة الأدوية المخدرة وكيفية حفظ السجل في محل المنشأة الصيدلانية.