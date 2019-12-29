المريخ الفاشر يكتسح الاهلي عطبرة بخماسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق المريخ الفاشر فوزا كاسحا على الاهلي عطبرة بخمسة اهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بالنقعة ليرتفع بنقاطه الى 24 نقطة في المركز الخامس.

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