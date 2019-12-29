شاب يلقى مصرعه بالحصاحيصا

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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دونت شرطة الحصاحيصا بلاغا تحت المادة 130 تقدم به احد التجار افاد في بلاغه بان احد المتهمين قام بطعن ابنه البالغ من 23 عام بسطين على صدره مسببا وفاته وذلك بمنطقة الحصاحيصا, وباخطار الشرطة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة.
كما القت الشرطة بحسب صحيفة الدار القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة وافاد بان المجني عليه اختلف معه وحدث بينهم نقاش قام على اثره المتهم بطعن المجني عليه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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