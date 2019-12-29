مجموعة متفلتة قوامها (500) شخص تنهب المواطنين

هاجمت مجموعة متفلتة مساء أمس موقف وسوق الشهداء بأم درمان، ونهبت هواتف المواطنين قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الموقف ، وأوقفت الشرطة (22) متهماً.

Advertisements

وقال مصدر شرطي إن المجموعة يقدر قوامها بأكثر من (500) شخص خرج معظمهم من الكنيسة الواقعة بالقرب من (الشهداء) وتوجهوا صوب موقف المواصلات، وأضاف “ونسبة لعدم وجود مركبات اختلطوا ببعض “المشردين” وحدث هرج ومرج شديدان ونفذت المجموعات المتفلتة عمليات نهب واستولت على هواتف المواطنين.

وأوضح المصدر أن قوة من الشرطة تدخلت وألقت القبض على (22) شخصاً ودونت ضدهم بلاغات، مؤكداً استعادة (19) هاتف لأصحابها. وأكد المصدر أن المجموعات ليست عصابات (نيقرز)، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أنها مجموعات متفلتة يحمل قليل من أفرادها أسلحة بيضاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)