شاب يطلق الرصاص ويقتل شخص واصابة ثلاثة بالجراح

دونت شرطة الصباغ محلية البطانة بولاية القضارف بلاغا من احد المواطنين افاد في بلاغه بان احد المتهمين قام باطلاق الرصاص على اربعة اشخاص مما ادى الى وفاة احد المصابين يبلغ من العمر 25 واصابة ثلاثة مواطنين تبلغ اعمارهم بين 26 عام و25 عام و24عام.

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قامت على اثرها الشرطة باتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة واسعاف المصابين الى المستشفىى ونقل جثمان المتوفي للمشرحة كما القت الشرطة بحسب صحيفة الدار القبض على المتهم وتم العثور على اداة الجريمة ولم تتضح الاسباب التي قادت المتهم لارتكاب هذه الجريمة ويتباع المتحري الاجراءات لاكمال ملف البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)