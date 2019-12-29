التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة تابعت شرطة القضارف اختطاف اثنين من العمال السودانيين بمنطقة القلابات الحدودية الى داخل الاراضي الاثيوبية. Advertisements وطالب المتهمين بفدية 400 ألف جنيه لاطلاق سراحهم وعلى ضوء ذلك قام المواطنين ولجان المقاومة بتتبعهم وبحسب صحيفة الدار، تمكن احد المختطفين من الهروب والعودة الى الاراضي السودانية بمنطقة القلابات كما قام عدد من القوات النظامية الاثيوبية بتتبع المتهمين والقبض عليهم واعادة المختطف الثاني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف عمال سودانيين بالقلابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.