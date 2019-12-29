وُعُودٌ أمريكيةٌ بفك العُزلة المصرفية عن السودان مطلع 2020

أكّدت صحيفة “كارولينا بوست” الأمريكية، تخفيف واشنطن العقوبات المُتعلِّقة بالإرهاب قبل أبريل 2020م، تزامُناً مع انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان المُقرّر بواشنطن.

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وقالت الصحيفة، إنّ الإدارة الأمريكية ستعمل على تخفيف العقوبات الاقتصادية لا سيما المُتعلِّقة بفك العزلة المصرفية والسماح بانسياب المُساعدات المالية التي وَعَدَت بها الأطراف المُشاركة في المؤتمر الذي عُقد بالخرطوم مُؤخّراً لتمويل الميزانية، وأضافت بأنّ حكومة عبد الله حمدوك أحدثت اختراقاً كبيراً في ملف المطلوبات الأمريكية لرفع اسم البلاد عن القائمة، لا سيما المُتعلِّقة باشتراطات البنك وصندوق النقد الدوليين برفع الدعم عن المَحروقات وسياسات الدعم المُباشر للشرائح الضعيفة، وأوضحت أنّ العُقُوبات ستتم إزالتها تدريجياً بحسب تقارير اللجنة السودانية الأمريكية المُشتركة المسؤولة عن مُراقبة إنفاذ المطلوبات الأمريكية، وأَضَافَت بأنّ الرفع الكامل للعُقُوبات سيكون بعد إتمام التحوُّل الديمقراطي بناءً على انتخابات 2022م.

وبحسب صحيفة الصيحة، قالت الصحيفة الأمريكية، إنّه بالرغم من أنّ السودان لن يكون على رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية لأمريكا، إلا أنّ الأشهر الأولى من 2020 ستنهي الانتقال الهَش في البلاد بعد سُقُوط البشير، وأَضَافَت بأنّ المؤتمر الرئيسي للمَانحين الذي يُعقد بواشنطن في الربيع يُعد فُرصَةً مُهمّةً للولايات المتحدة لتجاوُز الدعم الشفوي وتقديم التزامات مالية ملموسة للسودان وحكومته الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)