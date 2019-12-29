مقتل شاب على يد عامل مخبز والشرطة تلقي القبض على المتهم

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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اقدم عامل مخبز على قتل شاب في العقد الثاني من عمره طعنا بمدية، وتشير تفاصيل البلاغ الى ان نقاشا وقع بين المتهم والمجني عليه امام المخبز الذي يعمل به المتهم قام على اثره المتهم بطعن المجني عليه في صدره مما ادى الى وفاته في الحال.
عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وباورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما دون بحسب صحيفة الدار بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بقسم شرطة المدينة بالجنينة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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