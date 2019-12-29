مواطنون يُرحِّبون برفع دعم “البنزين” ويتحفّظون على “الجازولين”

أجمع مواطنون، على عدم خشيتهم من تضمن موازنة 2020م رفعاً تدريجياً لدعم “البنزين” مع تحفظات حول رفع دعم “الجازولين”، واعتبروا أن دعم البنزين لم يستفد منه المواطن، وأكدوا موافقتهم شريطة ضمان تحويل قيمة الدعم للصحة والتعليم ورفع الرواتب.

وأجرت مصادر أمس، استطلاعاً شمل عينات متفرقة من مواطنين وطلاب جامعات وسائقي مركبات عامة بمواقع مختلفة بالخرطوم، واتفق المستطلعون على أن رفع دعم البنزين “لن يضرهم بشيء”، فيما تحفظوا على رفع دعم الجازولين بحجة أن وسائل النقل الكبيرة للمواصلات تعتمد عليه، كما تستخدمه في ترحيل السلع والبضائع وبالتالي سيؤثر على أسعار وتكلفة الترحيل والسلع.

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وبحسب صحيفة الصيحة، تصدرت “الصحة والتعليم” مطالب المواطنين، وأشاروا إلى أنها ما يستنزف مداخيلهم، وأكدوا أن مجانية التعليم والعلاج الحكومي ورفع الأجر سيمكن المواطنين من تدبّر معيشتهم بشكل أفضل، وقطعوا بأن موازنة 2019م رغم التحفظات عليها إلا أنها لن تصل لسوء موازنة 2018م التي فجّرت الأوضاع بالبلاد ومهدّت للثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)