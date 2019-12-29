قطار يدهس مواطن ووفاته بالجيلي

التاريخ: 29-ديسمبر-2019
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ابلغ سائق قطار شرطة السكة الحديد بالخرطوم بانه اثناء سيره بالقطار بتقاطع الكدرو الجيلي شاهد شخص جالس على الشريط الحديدي واطلق عدة صافرات تحذيرية ولم يتحرك الشخص الجالس على الشريط الحديدي مما ادى الى اصطدام القطار به مسببا وفاته.
كما تم التعرف بحسب صحيفة الدار، على المرحوم واسمه الثلاثي يبلغ من العمر 38 عام اعمال حرة لتقوم الشرطة بنقل الجثمان الى المشرحة وتديون البلاغ تحت المادة 51 إجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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