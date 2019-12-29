تراجُع في أسعار العُملات الأجنبية

شهد سعر الصرف للعملات الأجنبية أمس، تراجُعاً ملحوظاً بالسوق المُوازي.
وعزا مُتعاملون، التراجُع لما حملته وسائل الإعلام عن عزم شركة الفاخر ضَخ عُملات صعبة بالسوق الأيام المُقبلة، فضلاً عن الحملات الأمنية ضد تُجّار العُملة مما أدّى لقلة العرض والطلب على الدولار.
وقال التاجر حميدان علي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ سعر صرف الدولار تراجع إلى (83) جنيهاً شراءً و(84) جنيهاً بيعاً، فيما بلغ سعر الريال السعودي شراءً (21.5) جنيه وبيعاً (22) جنيهاً، والدرهم الإماراتي شراء بـ(22) جنيهاً والبيع (22.5) جنيه؛ والجنيه المصري (5) جنيهات للشراء و(5.2) جنيه للبيع، فيما بلغ الاسترليني (90) جنيهاً شراءً و(95) جنيهاً للبيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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