المدير الفني للهلال يتعهد بتغيير شكل الأزرق

تعهد المصري حمادة صدقي، المدير الفني للهلال، بتغيير شكل الفريق في ستة شهور فقط وتحويله إلى قوة ضاربة ومنافس قوي على مستوى أفريقيا، مؤكداً إشرافه الكامل على التسجيلات الشتوية التي تنطلق في الثاني من يناير المقبل.

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ويعكف المدير الفني للهلال بحسب صحيفة آخر لحظة، الآن على اختيار العناصر التي يريدها الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)