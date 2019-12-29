نسرين هندي والجقر في حفل ذكرى الاستقلال

فرغت المطربة نسرين هندي من البروفات التي استمرت طوال الأيام الماضية استعداداً لحفلها القادم بمناسبة الذكرى (64) للاستقلال المجيد والعام الجديد، مساء يوم 31 ديسمبر الجاري بالخرطوم، ويشارك نسرين في الحفل المطرب بحسب صحيفة آخر لحظة، أحمد الجقر حيث يغني كل منهما فواصله الغنائية الخاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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