أستاذ جامعي يدون بلاغ في مواجهة نافع علي نافع وبكري حسن صالح

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : حوادث 24 مشاهدة دون أستاذ جامعي يبلغ من العمر 89 عاما يقيم الرياض بلاغاً، بموجب عريضة افاد في بلاغه بان المتهمان نافع علي نافع وبكري حسن صالح وقاما باخضاعه لعملية تعذيب بدني شمل الضرب والركل واللكم في الوجه والرأس وكافة الجسد واساءته وتهديده بالقتل وذلك خلال انقلاب الانقاذ على الحكم الديمقراطي عام 1989 بمباني جهاز الامن بالخرطوم. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين البلاغ بالنيابة التي باشرت الاجراءات في مواجهة المشكوي ضدهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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