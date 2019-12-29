محمد الأمين يحيي (ليلة في حب الوطن)

أحيا الفنان محمد الأمين حفل (ليلة في حب الوطن) الذي استضافته قاعة الصداقة أمس وقدم (ود اللمين) من أغنياته الوطنية، وشارك في الحفل الموسيقار حسام عبد السلام الذي قدم مقطوعات موسيقية تغني للحب والسلام.
يذكر أن الموسيقار محمد الأمين عاد للبلاد بحسب صحيفة آخر لحظة أول أمس، بعد أن شارك في إحياء في حفل (ليلة محبة للسودان) التي نظمتها هيئة الترفيه السعودية ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، والتي شارك فيها أيضاً الفنان الشاب حسين الصادق والفنانة نانسي عجاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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